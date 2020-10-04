الدوري الإنجليزي.. ليستر يسقط أمام وست هام بثلاثية وساوثهامبتون يضرب بروميتش بثنائية

مباراة ليستر ووست هام في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

سقط فريق ليستر سيتي، في فخ الخسارة أمام ضيفه وست هام بنتيجة (0-3) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ساوثهامبتون على وست بروميتش 2-0.

وسجل أهداف وست هام ميشيل أنطونيو وبابلو فورنالس وجارود بوين في الدقائق 14 و34 و83، وبهذه النتيجة رفع وست هام رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند تسع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز ساوثهامبتون على وست بروميتش بهدفين نظيفين سجلهما موسى دجينيبو وأوريول روميو فيدال في الدقيقتين41 و69.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر وتوقف رصيد وست بروميتش عند نقطة واحدة.