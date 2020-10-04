«كورونا» يربك لقاء يوفنتوس ونابولي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 11:42 صباحا
مباراة يوفنتوس ونابولي (أرشيفية : الإنترنت)

أصدرت رابطة الدوري الإيطالي بيانا رسميا، يؤكد أن مباراة يوفنتوس ضد نابولي ستمضي قدما كما هو مخطط لها اليوم الأحد، مما يعني خسارة الفريق الأزرق إذا لم يحضر إلى ملعب المباراة، وجاء نص البيان: «ليغا سيري أ تؤكد أن مباراة يوفنتوس ضد نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ضمن الأسبوع الثالث لا يزال من المقرر أن تنطلق في 4 أكتوبر في تمام الساعة 20:45»، وهذا يعني أن نابولي لم يتمكن حتى الآن من إثبات منعهم من السفر إلى تورينو للمشاركة في المباراة، ولم يُصدر نابولي أي بيان، بما في ذلك الإشارة إلى التغيير المفاجئ في خطط السفر، حيث كان من المقرر أن يطيروا أمس السبت.

وتم الإبلاغ عن منعهم من مغادرة نابولي من قبل سلطة الصحة المحلية، وفي هذه الحالة من شأنه أن يتغلب على بروتوكول الدوري الإيطالي الحالي، ومع ذلك، تم تسريب نسخة من بيان السلطة الصحية وهو لا يحظر السفر صراحة، ولا يضع الفريق تقنيا في الحجر الصحي، وتطلب العزل الطبي الوقائي لأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بالثنائي الإيجابي بيوتر زيلينسكي، وإلجيف إلماس، بحسب ما نقله موقع «24».

ويخضع يوفنتوس أيضا للعزل الاحترازي اعتبارا من اليوم الأحد، لأن اثنين من الموظفين أثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا»، كما سجلت فرق أخرى حالات إيجابية، مثل ميلان وأتالانتا وتورينو، لكن لم يُمنع أي منهم من السفر أو المشاركة في المباريات، ودخلوا الحجر الصحي للحد من خطر انتشار الفيروس خارج النادي، ولم يمنع الآخرون الذين ثبتت نتائجهم سلبية من خوض المباريات.

وينص بروتوكولا دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي، على أنه طالما أن الفريق يضم 13 لاعبا، بما في ذلك حارس مرمى واحد على الأقل، فيمكن المضي قدما في المباراة، وشهد جنوى تأجيل مباراته مع تورينو اليوم بسبب وجود 22 حالة في النادي، بينها 17 لاعبا، ولعب الكثير منهم ضد نابولي في الخسارة بستة أهداف الأحد الماضي، ولهذا السبب على الأرجح كان اختبار زيلينسكي وإلجيف إلماس إيجابيين.

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