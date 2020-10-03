حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 11:39 صباحا
الفرنسي آرسين فينغر (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني الأسطوري لنادي «آرسنال» الإنجليزي سبعة أندية طلبت التعاقد معه، وكان على رأسها «ريال مدريد» و«برشلونة» و«مانشستر يونايتد»، حيث غادر الفرنسي شمال لندن في العام 2018، منهيًا فترة 22 عامًا في النادي، حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في سبع مناسبات منفصلة، وأثناء توليه تدريب «آرسنال»، كان المدرب البالغ من العمر 70 عامًا منافسًا شرسًا للسير أليكس فيرغسون و«مانشستر يونايتد»، حيث كان الناديان يتنافسان بانتظام للحصول على ألقاب الشرف في أواخر التسعينات وأوائل القرن العشرين.

كان فينغر عاطلاً عن العمل منذ مغادرته ملعب الإمارات قبل عامين، ويفكر في خطوته التالية بعد فترة رائعة مع «آرسنال»، وكشف فينغر أنه عُرض عليه الفرصة لإجراء تحول مثير للجدل من «آرسنال» إلى «أولد ترافورد»، لكنه رفض تحديد اللحظة التي عُرضت فيه على «يونايتد، كما أكد أنه عُرض عليه العمل في «بايرن ميونيخ» و«ريال مدريد» و«برشلونة» و«يوفنتوس» والمنتخب الفرنسي و«باريس سان جيرمان عدة مرات، بحسب حديثه المطول مع جريدة «ذا تايمز» البريطانية.

وعن العمل مع الغريم التقليدي «مانشستر يونايتد»، قال فينغر: «نعم، لكن يمكن أن أخبرك أن مان يونايتد عرض علي الوظيفة»، وبحسب ما ورد اقترب النادي من فينغر خلال موسم 2000-2001، عندما قيل إن فيرغسون كان يفكر في التقاعد، حيث تردد أن رئيس «يونايتد» السابق، مارتن إدواردز، ونائب الرئيس التنفيذي بيتر كينيون، تحادثا مع فينغر قبل أن يتخذ فيرغسون منعطفًا دراماتيكيًّا، واستمر لمدة 12 عامًا أخرى.

وقال فينغر عن علاقته بمنافسه اللدود السابق فيرغسون: «لدينا الكثير من الاحترام لبعضنا البعض الآن، لقد مررنا بفترة كانت صعبة للغاية وحارة للغاية».

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