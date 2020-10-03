إصابة نجم ليفربول بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 12:21 صباحا
نجما ليفربول ساديو ماني، ومحمد صلاح. (تويتر)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة لاعبه الدولي السنغالي ساديو ماني بفيروس «كورونا المستجد».

وقال النادي عبر تدوينه على «تويتر»: «أثبت اختبار ساديو ماني إصابته بـ COVID-19 وهو يخضع حاليًا للعزل الذاتي وفقًا للإرشادات اللازمة».

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