إصابة نجم ليفربول بفيروس «كورونا»

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة لاعبه الدولي السنغالي ساديو ماني بفيروس «كورونا المستجد».
وقال النادي عبر تدوينه على «تويتر»: «أثبت اختبار ساديو ماني إصابته بـ COVID-19 وهو يخضع حاليًا للعزل الذاتي وفقًا للإرشادات اللازمة».
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