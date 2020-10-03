إصابة نجم ليفربول بفيروس «كورونا»

نجما ليفربول ساديو ماني، ومحمد صلاح. (تويتر)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة لاعبه الدولي السنغالي ساديو ماني بفيروس «كورونا المستجد».

وقال النادي عبر تدوينه على «تويتر»: «أثبت اختبار ساديو ماني إصابته بـ COVID-19 وهو يخضع حاليًا للعزل الذاتي وفقًا للإرشادات اللازمة».