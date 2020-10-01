أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 10:57 مساء
مباراة ليفربول وآرسنال. (تويتر)

نجح نادي أرسنال في إقصاء منافسه ليفربول من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالتفوق عليه بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس.

وفرض الفريقان التعادل السلبي دون أهداف على مجريات اللقاء، وسط مشاركة اللاعبين غير الأساسيين في تشكيل كلوب وأرتيتا.

ولجأ ليفربول وأرسنال إلى ركلات الترجيح، التي رجحت كفة النادي اللندني بعدما سجل نجومه 5 من أصل 6 ضربات، حيث أهدر المصري محمد النني واحدة منها، بينما فشل كل من هاري ويلسون وديفوك أوريجي في تسجيل ركلتيهما.

بهذه النتيجة نجح أرسنال في التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة، رفقة توتنهام، مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، في انتظار بقية المتأهلين من أجل إجراء القرعة.

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