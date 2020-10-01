روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا

روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا. (تويتر)

توج المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، بلاعب العام في القارة الأوروبية، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الخميس، على هامش سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتفوق ليفاندوفسكي على كل من البلجيكي الدولي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي ومانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين.

وتسلم النجم البولندي جائزة أفضل لاعب اليوم في مدينة جنيف السويسرية، وذلك لأول مرة في تاريخه منذ أن انطلقت هذه الجائزة في موسم 2010-2011، علما بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس أكثر لاعب حصدها (3 مرات).