رسميًا.. تعرف على نتائج جوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا

جوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا. (تويتر)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، جوائز الأفضل في أوروبا عن موسم (2019-2020)، وهي الجوائز التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ونجح نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، في حصد جائزة أفضل لاعب وسط في بطولة دوري أبطال أوروبا عن موسم 2019-2020، عقب منافسة قوية مع كل من: تياجو ألكانتارا (إسبانيا - بايرن ميونخ) - توماس مولر (ألمانيا - بايرن ميونخ).

وحصد نجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، جائزة أفضل مهاجم عقب منافسة قوية مع كل من: الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وزميله البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان).

ونجح ليفاندوفسكي خلال الموسم الماضي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا رفقة بايرن ميونخ، عقب التغلب على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

وحصد الألماني مانويل نوير، نجم بايرن ميونخ، جائزة أفضل حارس في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد منافسة كل من: الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)، والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

وحصد الألمانى جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، جائزة أفضل مدافع في أوروبا بالموسم المنتهي، متفوقا على الثنائي: النمساوي ديفيد ألابا (بايرن ميونخ)، والكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ).