ميسي يصطدم برونالدو.. قرعة نارية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

أجريت مساء اليوم الخميس، قرعة دوري أبطال أوروبا (2020 – 2021) لدور المجموعات، بالنسخة رقم 66 من البطولة، و29 بمسماها الحديث دوري الأبطال، في حفل الاتحاد الأوروبي في مدينة جنيف السويسرية.
وأسفرت القرعة على مجموعات نارية كالتالي..
المجموعة الأولى: بايرن ميونخ – أتلتيكو مدريد – سالزبورج - لوكوموتيف موسكو
المجموعة الثانية: ريال مدريد – شاختار دونستك - إنتر ميلان- مونشنجلادباخ
المجموعة الثالثة: بورتو - مانشستر سيتي - أولمبياكوس - مارسيليا
المجموعة الرابعة: ليفربول – أياكس - أتالانتا - ميتلاند
المجموعة الخامسة: إشبيلية – تشيلسي - كراسوندار - رين
المجموعة السادسة: زينيت سان بطرسبرج – بوروسيا دورتموند - لاتسيو - كلوب بروج
المجموعة السابعة: يوفنتوس – برشلونة - دينامو كييف - فرنشفاروش
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان – مانشستر يونايتد - لايبزيج - باشاك شهير