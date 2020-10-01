ميسي يصطدم برونالدو.. قرعة نارية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. (تويتر)

أجريت مساء اليوم الخميس، قرعة دوري أبطال أوروبا (2020 – 2021) لدور المجموعات، بالنسخة رقم 66 من البطولة، و29 بمسماها الحديث دوري الأبطال، في حفل الاتحاد الأوروبي في مدينة جنيف السويسرية.

وأسفرت القرعة على مجموعات نارية كالتالي..

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ – أتلتيكو مدريد – سالزبورج - لوكوموتيف موسكو

المجموعة الثانية: ريال مدريد – شاختار دونستك - إنتر ميلان- مونشنجلادباخ

المجموعة الثالثة: بورتو - مانشستر سيتي - أولمبياكوس - مارسيليا

المجموعة الرابعة: ليفربول – أياكس - أتالانتا - ميتلاند

المجموعة الخامسة: إشبيلية – تشيلسي - كراسوندار - رين

المجموعة السادسة: زينيت سان بطرسبرج – بوروسيا دورتموند - لاتسيو - كلوب بروج

المجموعة السابعة: يوفنتوس – برشلونة - دينامو كييف - فرنشفاروش

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان – مانشستر يونايتد - لايبزيج - باشاك شهير