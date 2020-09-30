الخماسية التاريخية.. بايرن ميونيخ يتوج بكأس السوبر الألماني على حساب دورتموند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 11:39 مساء
فريق بايرن ميونيخ. (تويتر)

توج بايرن ميونيخ بطلًا لكأس السوبر الألمانية، اليوم الأربعاء، بفوزه الصعب على غريمه بوروسيا دورتموند، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ محققا لقبه الخامس هذا العام، ليواصل طريقه بنجاح نحو سداسية تاريخية.

سجل الفرنسي كورنتان توليسو (18)، وتوماس مولر (32)، ويوشوا كيميتش (82)، أهداف العملاق البافاري، فيما سجل يوليان براندت (39) والنرويجي إرلينغ هالاند (55) هدفي دورتموند.

وسبق أن حقق بايرن ميونيخ ألقاب الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان، والسوبر الأوروبية على حساب إشبيلية الإسباني، بينما يتبقى له لقب كأس العالم للأندية التي قد لا تقام هذا العام بسبب جائحة كورونا.

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