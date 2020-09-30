مانشستر سيتي يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة بثلاثية في شباك بيرنلي

مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بكأس الرابطة. (تويتر)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الفوز على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس رابطة دوري المحترفين الإنجليزية.

افتتح رحيم سترلينج أهداف اللقاء لنادي مانشستر سيتي في الدقيقة 35، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولفريق عند الدقيقة 49، وفي الدقيقة 65، سجل فيران توريس الهدف الثالث لصالح السيتي، لينتهي اللقاء بتفوق رفاق سترلينج بثلاثية نظيفة.

بهذه النتيجة، حسم فريق مانشستر سيتي، تأهله للدور ربع النهائى من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالموسم الجاري 2020-2021.