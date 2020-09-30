رئيس رابطة الدوري الأرجنتيني يتحدث عن ميسي: لا يشعر بالسعادة مع برشلونة

ميسي . (أرشيفية: إنترنت)

أكد رئيس نادي سان لورينزو، ورابطة الدوري الأرجنتيني مارسيلو تينيلي، دعمه الكامل لقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، في موقفه ضد إدارة النادي الكتالوني، مشيرًا إلى أن النادي الإسباني لم يتعامل على النحو الأمثل مع اللاعب.

وقال رئيس رابطة الدوري الأرجنتيني، في تصريحات وفقًا لجريدة «سبورت» الإسبانية: «كنت أحب أن يأتي ليونيل ميسي للعب في دوري المحترفين في الأرجنتين».

وأضاف «تينيلي»: «لم تعجبني الطريقة التي تعامل بها برشلونة مع الموقف، فأنا لا أشعر بأنه كان سعيدًا خلال الفترة الماضية مع الفريق ولا أشعر أن ليو بخير حاليا».

وعن مستوى ميسي أمام فياريال في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، اختتم: «أتمنى أن يقوم بعمل رائع.. في مباراة برشلونة الأخيرة أمام فياريال رأيته يبتسم، آمل أن يتمكن من تغيير الموقف وشيئًا فشيئًا هو أفضل، لكني لا أراه بسعادة كبيرة».