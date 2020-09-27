عقوبة تمنع هاميلتون من معادلة شوماخر في سباق السيارات

فالتيري بوتاس (إنترنت)

أحرز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس فوزه الثاني على حلبة سوتشي التي استضافت سباق جائزة روسيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، اليوم الأحد.

فيما حل زميله البريطاني لويس هاميلتون الساعي لمعادلة الرقم القياسي لعدد انتصارات الأسطورة ميكايل شوماخر 91 في المركز الثالث بسبب نيله عقوبة، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وجاء الهولندي ماكس فيرشتابن من ريد بول في المركز الثاني، وكان الوحيد القادر على تهديد زعامة الأسهم الفضية وهو الفوز السابع تواليا لمرسيدس في سوتشي منذ انضمام الجائزة إلى روزنامة البطولة العام 2014، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز.