«كورونا» يعطل موراي قبل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

لاعب التنس البريطاني آندي موراي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد لاعب التنس البريطاني، آندي موراي، أن تأخر نتيجة فحص «كورونا» الخاص به لدى عودته إلى بريطانيا، تسبب في تأخير تلقيه العلاج، بسبب معاناته من مشكلة في الحوض، لكنه أكد أنه جاهز بدنيًّا للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، التي تنطلق غدًا الأحد.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «الفحوص التالية التي خضع لها موراي كشفت إصابته بالتهاب عضلي»، كما نقلت «بي بي سي» عن موراي قوله: «كانت هناك مشكلة صغيرة بالنسبة لفحصي، وصلت نتيجته بعد خمسة أو ستة أيام، ولذا اضطررت للبقاء في المنزل، ولم أتمكن من التوجه للطبيب».

وأضاف موراي الذي سيشارك في فرنسا المفتوحة ببطاقة دعوة: «عندما بدأت التدريبات على الملاعب الرملية شعرت بأنني فعلاً على ما يرام، وأديت بصورة جيدة تمامًا حسبما أعتقد»، وسيلتقي موراي في الدوري الأول بفرنسا المفتوحة، مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا.