برشلونة يبارك صفقة فيدال لإنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 05:10 مساء
أرتورو فيدال (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن ضم التشيلي أرتورو فيدال من برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، كما قال نادي برشلونة الإسباني، إن النادي الإيطالي سيدفع مبلغ مليون يورو للبارسا كمتغيرات، وتمنى النادي الإسباني التوفيق لأرتورو فيدال في رحلته الجديدة مع إنتر ميلان والتي ستبدأ خلال الموسم الجاري.

وكان المدير الفني الجديد لبرشلونة رونالد كومان سبق وأبلغ فيدال أنه ليس ضمن مخططاته للموسم الجديد، وانضم فيدال إلى برشلونة في العام 2018 قادماً من بايرن ميونخ الألماني، ولعب اللاعب التشيلي 96 مباراة مع النادي الكتالوني، سجل خلالهم 11 هدفاً وصنع 10 آخرين.

ومؤخرا رفض مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الأوروغوياني لويس سواريز، العرض الذي قدمه النادي من أجل فسخ تعاقد اللاعب خلال الفترة الحالية، ويرغب برشلونة في رحيل سواريز بعد خروجه من الحسابات الفنية للمدير الفني الجديد رونالد كومان، إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على باقي مستحقاته للموسم المتبقي في عقده كاملاً.

وكان برشلونة قدم عرضًا لسواريز بالحصول على تعويض قدره 7 ملايين يورو، وهو نصف راتبه، إلا أن سواريز رفض التسوية التي عرضها مسؤولو برشلونة من أجل المغادرة، وتمسك بالحصول على الراتب كاملاً، لذا يعتقد مسؤولو برشلونة أن المهاجم الأوروغوياني يرغب في البقاء بأي ثمن، وسيرفض جميع عروض التسوية والاتفاقات مع أندية ترغب في ضمه، من أجل التواجد في الكامب نو حتى الصيف المقبل، بحسب موقع «آس» الإسباني.

وارتبط اسم سواريز في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، إلا أن نادي السيدة العجوز أبلغه بخروجه من حساباته في موسم الانتقالات، لينتهي الارتباط ويتجه السعي لضم دجيكو، وذكر الموقع الإسباني أن سواريز دخل ضمن اهتمامات روما وإنتر ميلان للانتقال للدوري الإيطالي، وكذلك عرض من جانب أتلتيكو مدريد، ولكنه لم يبت في أي منها.

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