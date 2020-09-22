الدوري الإيطالي يخضع لتهديد «كورونا» مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 11:47 صباحا
فريق تورينو (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية إصابة أحد عناصر فريق «تورينو» الإيطالي بفيروس «كورونا المستجد» بعد أول جولة من منافسات الدوري الإيطالي «الكالتشيو» وخسر «تورينو» ضد «فيورنتينا» بهدف نظيف في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

وأكدت شبكة «سكاي إيطاليا» إصابة أحد عناصر فريق «تورينو» بفيروس «كورونا»، وهو ما أدى إلى خضوع الفريق بأكمله للحجر الصحي.

وأضافت: «فريق تورينو سبق وأن عانى إصابة بكورونا 9 سبتمبر الجاري، لذا اضطر الفريق لإلغاء مبارياته الودية قبل الموسم الحالي».

وأشارت إلى أنه إذا جاءت نتيجة الاختبار الأخير للعنصر المصاب حديثًا إيجابية فإن إقامة مباراة «تورينو» أمام «أتالانتا» ستصبح محل شك كبير وستكون مهددة بالتأجيل خوفًا من تأثر جميع اللاعبين في المباراة بالوباء القاتل.

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