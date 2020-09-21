مانشستر سيتي يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بثلاثية في وولفرهامبتون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 11:39 مساء
مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

استهل فريق مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون (3-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مولينيو" ضمن الجولة الثانية من البريمرليج.

وسجل فريق مانشستر سيتي هدف التقدم عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 20 بعد أن حصل على ركلة جزاء من أمام سايس، حولها بنجاح في الشباك، وفي الدقيقة 32 سجل مان سيتي هدف ثانٍ عن طريق الشاب فيل فودين.

وخلال الشوط الثاني، استطاع وولفرهامبتون تقليص النتيجة عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 78، وفي الدقيقة 90+4 سجل مان سيتي هدف ثالث عن طريق جابرييل جيسوس بعد كرة وصلت اليه قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويسدد لترتطم في المدافع وسكنت الشباك.

بهذه النتيجة رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 3 نقاط  في المركز السابع ولديه لقاء مؤجل، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 3 في المركز الحادي عشر.

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