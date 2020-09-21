سواريز يرفض آخر حلول برشلونة

لويس سواريز (أرشيفية : إنترنت)

رفض مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الأوروغوياني لويس سواريز، العرض الذي قدمه النادي من أجل فسخ تعاقد اللاعب خلال الفترة الحالية، ويرغب برشلونة في رحيل سواريز بعد خروجه من الحسابات الفنية للمدير الفني الجديد رونالد كومان، إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على باقي مستحقاته للموسم المتبقي في عقده كاملاً.

وكان برشلونة قدم عرضًا لسواريز بالحصول على تعويض قدره 7 ملايين يورو، وهو نصف راتبه، إلا أن سواريز رفض التسوية التي عرضها مسؤولو برشلونة من أجل المغادرة، وتمسك بالحصول على الراتب كاملاً، لذا يعتقد مسؤولو برشلونة أن المهاجم الأوروغوياني يرغب في البقاء بأي ثمن، وسيرفض جميع عروض التسوية والاتفاقات مع أندية ترغب في ضمه، من أجل التواجد في الكامب نو حتى الصيف المقبل، بحسب موقع «آس» الإسباني.

وارتبط اسم سواريز في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، إلا أن نادي السيدة العجوز أبلغه بخروجه من حساباته في موسم الانتقالات، لينتهي الارتباط ويتجه السعي لضم دجيكو، وذكر الموقع الإسباني أن سواريز دخل ضمن اهتمامات روما وإنتر ميلان للانتقال للدوري الإيطالي، وكذلك عرض من جانب أتلتيكو مدريد، ولكنه لم يبت في أي منها.