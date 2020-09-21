زيدان لا يشعر بالإحباط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 10:44 صباحا
زين الدين زيدان (أرشيفية : الإنترنت)

على الرغم من تعثره في بداية مشوار الدفاع عن لقبه في «الليغا» بتعادل سلبي أمام «ريال سوسييد»اد، لم يشعر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ«ريال مدريد» بالإحباط من النتيجة، إلا أنه أشار إلى أن فريقه يبحث دائمًا عن الفوز في كل المباريات، رغم افتقاد اللمسة الأخيرة أمام الفريق الباسكي.

وفي تصريحات عقب المباراة التي أُقيمت على ملعب «ريالي أرينا» في سان سيباستيان، أوضح المدرب الفرنسي قائلاً: «فقدنا نقطتين، ووجدنا صعوبات من أجل صناعة الفرص، كانت أمامنا فرصتان أو ثلاث في الشوط الأول، وقدمنا مباراة دفاعية كبيرة، ولم نستقبل أهدافًا»، كما أوضح زيدان أن التغيير الثلاثي الذي أجراه في الدقيقة 69، كان هدفه «الحفاظ على نفس الشكل الخططي للفريق»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضح: «إذا قمت بتغيير لاعب وسط هجومي فليس هناك مشكلة، ولكن بخروج لاعب آخر فعليك تغيير الشكل الخططي، وكنت أبحث عن أجنحة مهارية»، ولا يرى زيدان أن لاعبيه عانوا الجانب البدني في أول مباراة في الموسم، رغم اعترافه بأنه بعد شوط أول سيطر فيه الفريق، دفع الفريق ثمن هذا في الشوط الثاني، وهو الأمر الذي يرى أنه لا يمثل أي مشكلة، ولكنه طبيعي في الوقت الحالي.

وأثنى المدرب الفرنسي على المباراة التي قدمها لاعب الوسط النرويجي الشاب مارتين أوديغارد أمام فريقه السابق، مؤكدًا أنه قدم أداءً طيبًا، وسيتحن أداؤه تدريجيًّا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يوفنتوس» يفتتح الموسم الجديد للدوري الإيطالي بثلاثية في «سامبدوريا»
رياضة عالمية
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت
ليبيا
الحكومة البريطانية تعلق على إجراء امتحان لطلبة «الطب» ببنغازي بعد انقطاع ...
ليبيا
60 ألف متطوع يشاركون في اختبار اللقاح الروسي ضد «كورونا»
دولى
200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»
ليبيا
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا»
فيديو
بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»
طب وصحة
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يتكاثر داخل الدماغ