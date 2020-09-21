زيدان لا يشعر بالإحباط

زين الدين زيدان (أرشيفية : الإنترنت)

على الرغم من تعثره في بداية مشوار الدفاع عن لقبه في «الليغا» بتعادل سلبي أمام «ريال سوسييد»اد، لم يشعر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ«ريال مدريد» بالإحباط من النتيجة، إلا أنه أشار إلى أن فريقه يبحث دائمًا عن الفوز في كل المباريات، رغم افتقاد اللمسة الأخيرة أمام الفريق الباسكي.

وفي تصريحات عقب المباراة التي أُقيمت على ملعب «ريالي أرينا» في سان سيباستيان، أوضح المدرب الفرنسي قائلاً: «فقدنا نقطتين، ووجدنا صعوبات من أجل صناعة الفرص، كانت أمامنا فرصتان أو ثلاث في الشوط الأول، وقدمنا مباراة دفاعية كبيرة، ولم نستقبل أهدافًا»، كما أوضح زيدان أن التغيير الثلاثي الذي أجراه في الدقيقة 69، كان هدفه «الحفاظ على نفس الشكل الخططي للفريق»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضح: «إذا قمت بتغيير لاعب وسط هجومي فليس هناك مشكلة، ولكن بخروج لاعب آخر فعليك تغيير الشكل الخططي، وكنت أبحث عن أجنحة مهارية»، ولا يرى زيدان أن لاعبيه عانوا الجانب البدني في أول مباراة في الموسم، رغم اعترافه بأنه بعد شوط أول سيطر فيه الفريق، دفع الفريق ثمن هذا في الشوط الثاني، وهو الأمر الذي يرى أنه لا يمثل أي مشكلة، ولكنه طبيعي في الوقت الحالي.

وأثنى المدرب الفرنسي على المباراة التي قدمها لاعب الوسط النرويجي الشاب مارتين أوديغارد أمام فريقه السابق، مؤكدًا أنه قدم أداءً طيبًا، وسيتحن أداؤه تدريجيًّا.