يوفنتوس يفتتح الموسم الجديد للدوري الإيطالي بثلاثية في سامبدوريا

كريستيانو رونالدو .(تويتر)

استهل فريق يوفنتوس حملة دفاعه عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز بثلاثية دون رد، على ضيفه سامبدوريا، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من المسابقة.

وافتتح السويدي ديان كولوسيفسكي التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 13، محرزا أول أهداف الفريق في الموسم الجديد، قبل أن يضيف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وتكفل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، بإحراز الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 88، ليحصد يوفنتوس، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم العاشر على التوالي، أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد.