غوارديولا يكشف العيب الخطير في أغويرو

غوارديولا يطمئن على أغويرو (إنترنت)

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن المهاجم سيرجيو أغويرو قد يغيب عن أول شهرين بموسم الدوري الإنجليزي، حيث لم يتدرب حتى الآن مع الفريق منذ إصابته في الركبة في يونيو الماضي، وأشار غوارديولا إلى أن أغويرو (32 عاماً) ربما لن تكتمل لياقته حتى نوفمبر المقبل.

وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: «نعلم أن الإصابة صعبة، لم يخض أي حصة تدريبية حتى الآن معنا، وسيرجيو ليس من اللاعبين الذين يستعيدون لياقتهم البدنية سريعاً، غاب لفترة طويلة، وربما يحتاج لشهر أو شهرين ليكون جاهزاً».

وكاد غوارديولا يجلب صفقة تاريخية لمانشستر سيتي عبر التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تواصل مع مدربه الأسبق في برشلونة، من أجل حسم الانضمام إلى مانشستر سيتي، وذلك بعدما فجر المفاجأة الكبرى بطلبه الرحيل عن برشلونة، في الوقت الذي حصل فيه على عروض من إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، قبل أن يتراجع اللاعب الأسطوري، ويقرر البقاء في برشلونة.