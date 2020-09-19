الأهلي يقتنص الدوري المصري 42 ويعلو على الزمالك بـ30 لقبا

فريق الأهلي المصري (أرشيفية : الإنترنت)

يواجه فريق الأهلي المصري، اليوم السبت، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا، نظيره مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري العام، وهو متوج بلقب الموسم الجاري، والـ42 في تاريخه عبر مسيرة طويلة من الإنجازات.

المثير أن تتويج الأهلي جاء بشكل درامي ومثير للغاية، على طريقة الدوريات الأوروبية، رغم غياب المنافسة، وانفراد الأهلي بالقمة منذ بداية المسابقة، حيث جاء قبل 24 ساعة من لقاء اليوم، عندم خسر غريمه التقليدي الزمالك، أمس الجمعة، أمام أسوان بهدف درامي أيضًا مشكوك في صحته، ليدخل الأهلي مباراة اليوم بأعصاب هادئة، بعدما حسم اللقب رسميًّا.

وصل الأهلي إلى اللقب 42 في تاريخه بعد حسم لقب الدوري، متفوقًا على الزمالك أقرب منافسيه بـ30 لقبًا، ويسعى فريق الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر تحقيق فوز شرفي في مباراة المقاصة أو التعادل على أقل تقدير، حتى لا يعكر صفو الاحتفال باللقب.

في المقابل يطمح مصر المقاصة في مواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري، حيث نجح المقاصة في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات بالدوري، على حساب الإسماعيلي والاتحاد وطنطا ونادي مصر، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز 7 بـ36 نقطة، بعيدًا عن المراكز المؤهلة للبطولات القارية.