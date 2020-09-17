في بيان رسمي.. كيكي سيتين يقرر مقاضاة برشلونة

كيكي سيتين (إنترنت)

أصدر كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني السابق، بيانًا رسميَا اليوم الخميس، قرر من خلاله رفع قضية قانونية للحفاظ وجهازه الفني على حقوقه المالية.

وكانت تقارير إسبانية ذكرت أن سيتين حصل على تسوية نظير موافقته على فسخ العقد مع برشلونة، والسماح للمدرب الجديد رونالد كومان بإدارة مباريات البارسا في الموسم الجديد من مقاعد البدلاء.

لكن سيتين نفى هذا الأمر في بيان رسمي على حسابه بموقع «تويتر» اليوم الخميس، وقال: «بعد شهر من الصمت المطلق من مجلس إدارة برشلونة، وبعد طلبات عديدة منا، لم نتلق بيانات رسمية بشأن الإقالة إلا بالأمس عبر الفاكس، والتي توضح عدم نية النادي الالتزام بالعقود المبرمة في تاريخ 14-1-2020».

وأضاف: «من المعروف أنه في 17 أغسطس، أعلن النادي والرئيس إقالتي بشكل فوري، ومع ذلك لم يتم إبلاغي بالأمر حتى الأمس، (بعد شهر)، عندما أرسلوا لي لأول مرة الخطاب الخاص بالإقالة دون الحصول على أي تسوية، والأمر كذلك لبقية الجهاز الفني».

واختتم كيكي سيتين: «رغم كل ما قيل، فقد اضطررنا للبحث عن حل لهذا النزاع عن طريق المحامين، واضطرارنا لرفع دعاوى قانونية حفاظا على حقوقنا، وما تم الاتفاق عليه مع نادي برشلونة».