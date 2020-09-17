رغم التحذيرات.. السماح بحضور الجماهير في كأس السوبر الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 07:05 مساء
كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم. (تويتر)

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب اجتماعه اليوم الخميس، أن مباراة كأس السوبر الأوروبي الأسبوع المقبل ستقام في حضور جماهير، رغم أن هيئة مكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا صنفت مدينة بودابست التي تستضيف المباراة، بأنها منطقة خطيرة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تكون مباراة كأس السوبر يوم الخميس المقبل، هي الأولى على أجندة بطولات «اليويفا»، التي تشهد حضور الجماهير منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

ويلتقي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا مع إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في كأس السوبر، حيث تم السماح لكل فريق بحضور ثلاثة آلاف مشجع، سيتم توزيعهم على ثلثي مساحة الملعب الذي تبلغ سعته 67 ألف مشجع، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأصدر معهد «روبرت كوخ» الألماني، وهو هيئة فيدرالية مختصة بمكافحة الأمراض المعدية أمس الأربعاء تحذيراً من السفر إلى المجر في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح يويفا في بيانه «يويفا على تواصل مع بايرن ميونخ لمناقشة الآثار الناجمة عن قرار السلطات الألمانية بالأمس فيما يتعلق بسفر الجماهير».

ولم يتضح بعد مدى تأثير هذا الأمر على سفر جماهير بايرن إلى بودابست، وذلك بعد أن أعلن النادي البافاري في وقت سابق عن توفير اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لمشجعيه من حاملي تذاكر مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ويشترط أن يحمل المشجع تذكرة المباراة بجانب الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة فقط من موعد السفر، للسماح له بالتوجه إلى المجر لمتابعة المباراة.

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