بيل وزميله يتوجهان إلى إنجلترا تمهيدًا للانتقال إلى توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 06:28 مساء
جاريث بيل. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن جاريث بيل وسيرجيو ريجليون لاعبي ريال مدريد الإسباني سيتوجهان، إلى إنجلترا معا على متن طائرة خاصة تمهيدًا لإتمام انضمامهما إلى صفوف توتنهام الإنجليزي.

وارتبط بيل بالرحيل عن ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط اهتمامات من جانب توتنهام -فريقه السابق-، كما لفت ريجليون أنظار سبيرز.

وقالت جريدة «جارديان» إنه تم حجز طائرة خاصة لبيل وريجيلون للسفر غدًا الجمعة من مدريد إلى لندن، لوضع اللمسات الأخيرة على انتقالهما من ريال مدريد إلى توتنهام.

يذكر أن صفقة اللاعب الويلزي ستتم إلى توتنهام على سبيل الإعارة لمدة عام، على أن يدفع الجانب الإنجليزي ما يقرب من 22 مليون يورو بخلاف المكافآت، أما الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عامًا، والذي برع في فترة إعارته بقميص إشبيلية الموسم الماضي، سينضم إلى سبيرز مقابل 27.6 مليون جنيه استرليني بموجب عقد طويل الأجل.

يذكر أن بيل سبق له اللعب بين صفوف توتنهام من 2007 وحتى نهاية موسم 12/13، وحصل معه على كأس رابطة الأندية المحترفة.

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