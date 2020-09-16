لهذا السبب.. ميسي مهدد بالغياب عن برشلونة في الدوري الإسباني

ميسي . (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة يواجه أزمة جديدة بغياب نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أولى مباريات الفريق بالدوري الإسباني، حيث لمواجهة فريق فياريال يوم 27 سبتمبر الجاري في الجولة الثالثة.

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، وفقًا لـ«آس» إن برشلونة يترقب موقف ميسي من الانضمام للمنتخب الأرجنتيني للقائي الإكوادور وبوليفيا يومي 8 و13 أكتوبر المقبل.

وأوضحت أنه في حالة انضمام ميسي للمنتخب سيكون مجبرا للدخول في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، قبل الوجود مع منتخب بلاده، ولذلك قد يغيب ميسي عن مباريات فياريال وسيلتا فيجو وإشبيلية.

وأضافت أن برشلونة مهدد بفقدان أبرز لاعبيه الدوليين في أول ثلاث مباريات بالدوري بسبب المباريات الدولية.