4 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي

جانب من مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي . (تويتر)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، ظهور أربع حالات جديدة بين لاعبي وموظفي البطولة، مُصابة بفيروس «كورونا المُستجد».

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي، عبر بيان رسمي، وفقًا لـ«في الجول»، أن الفترة ما بين 7 إلى 13 سبتمبر، تم إجراء فحوصات فيروس «كورونا» لـ2131 لاعبا وموظفا بالبطولة؛ حيث تم اكتشاف أربع حالات مُصابة جديدة.

وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي في بيانها إلى أن اللاعبين أو العاملين بالنادي الذين ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا» سيعزلون أنفسهم لمدة عشرة أيام.

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم.