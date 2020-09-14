5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مرسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي. (تويتر)

سقط فريق باريس سان جيرمان، في فخ الهزيمة، للمباراة الثانية على التوالي، في الدوري الفرنسي، أمام ضيفه فريق مارسيليا، بنتيجة 1 – 0، في لقاء كلاسكو فرنسا، الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب حديقة الإمراء، في ختام منافسات الجولة الثالثة، من الدوري الفرنسي.

سجل فلوران توفين، هدف فوز فريق مارسيليا بالمباراة، في الدقيقة 31 من زمن المباراة، من تسديدة خادعة على يسار حارس الفريق الباريسي.

وشهدت اللحظات الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، أحداثا مؤسفة من جانب لاعبى الفريقين، بعدما اشتبكوا داخل أرضية الملعب، ليقوم حكم اللقاء، بطرد 3 لاعبين من باريس سان جيرمان، وهم البرازيلي نيمار، لايفن كورزاوا ولياندرو باريديس، ولاعبين من مارسيليا وهم جوردان أمافى وداريو بينيديتو.

كما شهدت المباراة حصول 8 لاعبين من مرسيليا على بطاقات صفراء، مقابل 6 لاعبين من باريس ليصل عدد الإنذارات في كلاسيكو فرنسا إلى 14 إنذار.