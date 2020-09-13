توتنهام يفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي بالسقوط أمام إيفرتون

جانب من مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي . (تويتر)

فاز إيفرتون خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 0-1 في لقائه الأول، والذي أُقيم بينهما مساء السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.

في الشوط الثاني، تقدم إيفرتون بالهدف الوحيد في المباراة عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين عند الدقيقة 55 لتتحول النتيجة إلى 0-1.

وبهذه النتيجة احتل إيفرتون المركز السادس برصيد 3 نقاط موقتًا، وفي المقابل احتل توتنهام هوتسبير المركز السابع عشر دون نقاط.

وفي الجولة الثانية سيواجه توتنهام هوتسبير نظيره ساوثهامبتون، وفي المقابل سيلعب إيفرتون ضد ألبيون.