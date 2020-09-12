«كورونا» يضرب سيميوني

المدير الفني لفريق «أتلتيكو مدريد» الأرجنتيني دييغو سيميوني (تويتر)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، أن مدربه دييجو سيميوني، أُصيب بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يعني أنه ربما يغيب عن أول مباراة للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في غضون أسبوعين.

وأضاف النادي الإسباني في بيانه، اليوم السبت، أنه لم تظهر أي أعراض على المدرب الأرجنتيني الذي عزل نفسه في منزله بعد خضوعه للكشف أمس الجمعة خلال استعداد الفريق لبداية الموسم.

وانطلق الموسم اليوم السبت لكن تأجلت أول مباراتين لأتليتيكو بعد مشاركته في البطولة المصغرة بين ثمانية فرق بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ويستهل أتليتيكو مشواره في الموسم الجديد في 27 سبتمبر، عندما يستضيف غرناطة.