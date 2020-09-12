«هاتريك» صلاح يقود «ليفربول» لحصد أول فوز في رحلة الدفاع عن اللقب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 09:12 مساء
محمد صلاح. (تويتر)

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه «ليفربول»، للفوز على ضيفه «ليدز يونايتد»، بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب «آنفيلد»، ضمن افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صلاح في المباراة منذ البداية، وسجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 4 من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها بنفسه، ومنح جاك هاريسون التعادل لليدز في الدقيقة 12، وسجل فيريغل فان دايك هدف «ليفربول» الثاني في الدقيقة 20 برأسية قوية.

وأهدى فان دايك الهدف الثاني لليدز يونايتد بعد أن ارتكب خطأ فادحًا استغله باتريك بامفورد ليحرز هدف تعادل فريقه في الدقيقة 30، وعاد محمد صلاح ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 33 بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل ماتيوز كليخ هدف ليدز الثالث في الدقيقة 66 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليمنح بطل شامبيونشيب في الموسم الماضي هدف التعادل، وفي الدقيقة 89 حصل الريدز على ضربة جزاء ثانية سجل منها الفرعون المصري الهدف الثالث له والرابع لفريقه.

وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ نادي «ليفربول» يسجل في المباراة الافتتاحية للموسم الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي، كما بات ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في اللقاء الافتتاحي في 4 مواسم متتالية بعد تيدي شيرينغهام.

الفوز منح أول ثلاث نقاط لليفربول، فيما يتأجل الفوز الأول لليدز بعد العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003/2004.

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