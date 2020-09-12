«آرسنال» يقص شريط الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك «فولهام»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 04:22 مساء
فريق آرسنال. (تويتر)

استهل فريق «آرسنال» مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز كبير3-صفر على «فولهام» الوافد الجديد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وأنهى «آرسنال» الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الثامنة، رغم الأداء الجيد من «فولهام» في معظم فترات هذا الشوط، وفي الشوط الثاني، سجل المدافع البرازيلي غابرييل ماغاليس والمهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدفين آخرين للمدفعجية في الدقيقتين 49 و57 .

بهذه النتيجة حصد «آرسنال» (المدفعجية) أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم فيما تلقى «فولهام» صدمة كبيرة في بداية الموسم، بعد عودته إلى دوري الدرجة الممتازة حيث قضى الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى.

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