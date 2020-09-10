هيجواين يرحل عن يوفنتوس

هيجواين. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني جونزالو هيجواين، توصل إلى اتفاقية مع ناديه يوفنتوس الإيطالي، تنص على فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، ليرحل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وقالت شبكة «سكاي إيطاليا»، اليوم الخميس، وفقًا لـ«كورة» إن هيجواين لن يلعب مرة أخرى مع اليوفي، لأنه يفضل الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي بالموسم المقبل.

ومن المتوقع أن ينتقل هيجواين إلى الدوري الأميركي للمحترفين في صفقة انتقال حر، بعد موافقة يوفنتوس على رحيله مجاناً بفسخ العقد بين الجانبين.

على جانب متصل، يرغب مسؤولو السيدة العجوز في التعاقد مع الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، لتعويض رحيل هيجواين بشكل رسمي.