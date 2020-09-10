ريال مدريد يخطط للتخلص من جاريث بيل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 03:47 مساء
الويلزي جاريث بيل. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يستعد لاتخاذ قرار جديد بشأن لاعبه الويلزي جاريث بيل هذا الصيف.

ووفقًا لجريدة «ديلي تيليغراف» الإنجليزية، فإن الريال يسابق الزمن من أجل التخلص من بيل، بعدما خرج الويلزي نهائيا من خطط مدربه زين الدين زيدان، وبالتالي بات يمثل عبئا ماليا على النادي، ولا سيما أنه يتقاضى 14 مليون يورو سنويا.

ومن المقرر أن يلجأ ريال مدريد لخيار لم يفضله من قبل من أجل التخلص من اللاعب، في ظل تعنته ووكيله في الخروج من سانتياجو برنابيو، حيث إنه مستعد لدفع 50% من راتب بيل، من أجل تسهيل خروجه من سانتياجو برنابيو وتمهيد الطريق لعودته إلى الدوري الإنجليزي.

وانضم بيل إلى مرحلة التحضير للموسم الجديد رفقة ريال مدريد، على الرغم من أنه لم يتدرب مع بقية المجموعة، حيث يعاني من آلام في الركبة، بعدما شارك مع منتخب بلاده في مباراتين بدوري الأمم الأوروبية.

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