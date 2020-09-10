بعد قرار البقاء.. ميسي يتدرب يوم الإجازة لبرشلونة

ميسي في تدريبات برشلونة. (تويتر)

تواجد ليونيل ميسي، صباح اليوم الخميس، بالمركز الرياضي لنادي برشلونة (خوان غامبر) للتدريب على الرغم من حصول فريق البلاوجرانا على إجازة.

وتدرب الأرجنتيني هذا الصباح، وفقًا لجريدة «آس» بعد أن تغيب عن تدريبات مساء أمس بسبب خضوعه لفحوصات فيروس كورونا، بينما حصل بقية زملائه على الإجازة التي أعطاهم لهم المدرب الجديد رونالدو كومان.

وحسب جريدة سبورت، وبالإضافة إلى ميسي تواجد 3 لاعبين آخرين للتدرب اليوم، وهم لونجليه وسيرجيو بوسكيتس وأنتوان جريزمان، حيث قرر اللاعبون الثلاثة العائدون من المهمة الوطنية مع منتخبات بلادهم أن يتدربوا في خوان غامبر هذا الصباح وعدم قضاء العطلة كما كان متوقعاً.

يواصل برشلونة التحضير للمباراة الودية الأولى في عهد المدرب الهولندي رونالد كومان، والتي ستكون مساء يوم السبت ضد فريق ناستيك دي تاراجونا.

وسيعود الفريق بأكمله للعمل يوم الغد الجمعة للاستعداد لتلك المباراة الإعدادية، والتي من المتوقع أن يلعب ليونيل ميسي جزءا بسيطا منها.