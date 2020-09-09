ضربة جديدة لبرشلونة على «يوتيوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 09:44 مساء

أعلن نادي برشلونة رسميا أنه أصبح أول نادٍ رياضي في العالم يتخطى عدد مشتركيه على موقع «يوتيوب» المخصص لمقاطع الفيديو، حاجز عشرة ملايين مشترك، وعلى الصعيد الرياضي، تتفوق فقط رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA» على الفريق الكتالوني في هذا الصدد، بإجمالي 14 مليونا و700 ألف مشترك، طبقًا للأرقام التي يتعامل معها «البلوغرنا» على أكبر منصة فيديو على شبكة الإنترنت.

وكإجراء تقليدي من «يوتيوب» في مثل هذه المناسبات، ستسلم المنصة ذائعة الصيت درعها المعدني المطلي بالفضة للنادي خلال الأيام المقبلة، ويبتعد برشلونة في الصدارة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي يمتلك 5.92 مليون مشترك، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.

بعد قطبي إسبانيا، تأتي أندية فلامنغو البرازيلي 5.55 مليون مشترك، وليفربول 4.98 مليون، ومانشستر يونايتد الإنجليزي 3.21 مليون، ويوفنتوس الإيطالي بإجمالي 2.21 مليون، ومانشستر سيتي 2.72 مليون، وباريس سان جيرمان الفرنسي 2.56 مليون، وتشيلسي 2.1 مليون وأرسنال الإنجليزي 1.96 مليون.

ويمتلك برشلونة، أحد أوائل الأندية التي دشنت قناة لها على «يوتيوب»، العدد الأكبر من متابعيه عبر منصة الفيديو في الولايات المتحدة وإسبانيا والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك، ولا يتصدر «البرسا» القائمة فيما يتعلق بعدد المشتركين فحسب، بل أيضا في عدد المشاهدات بإجمالي 458 مليون مشاهدة لمقاطعه المختلفة في موسم 2019-2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالموسم السابق، وهو ما يجعله متفوقا على منافسيه ليفربول ومان يونايتد وفلامنغو وريال مدريد منافسه التقليدي.

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