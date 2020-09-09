جلسة عاجلة لكلوب لإنقاذ ليفربول من شباك برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 12:09 مساء
جورجينيو فينالدوم (أرشيفية : الإنترنت)

يعقد مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، جلسة خاصة مع نجم وسط الريدز، جورجينيو فينالدوم، للحديث حول رغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف، وينوي كلوب الاجتماع بالهولندي فينالدوم، اليوم الأربعاء، على هامش التدريبات التي يقوم بها الفريق، من أجل حسم مستقبله داخل «أنفيلد»، وفقاً لما ذكرته جريدة ديلي إكسبريس البريطانية.

وعاد جورجينيو إلى تدريبات ليفربول، بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده مؤخراً، والمشاركة في دوري الأمم الأوروبية، حيث خاض مباراتي بولندا وإيطاليا على الترتيب، لكن الجريدة أضافت: «فينالدوم اعترف بوجود مفاوضات من جانب برشلونة خلال تواجده في معسكر هولندا، كما أثنى اللاعب الدولي على مدربه السابق رونالد كومان، في إشارة لترحيبه للتواجد تحت قيادته في برشلونة الموسم المقبل».

ويرتبط فينالدوم بعقد مع ليفربول ممتد حتى الصيف المقبل 2021، ويحاول مسؤولو الفريق الإنجليزي، إما تجديد التعاقد أو الرحيل، قبل مغادرة «أنفيلد» مجاناً بعد موسم واحد، خصوصا أنه بات من العناصر المهمة والضرورية بالنسبة لبطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقبل عدة أيام، طلب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، إدارة ناديه بالتعاقد مع مواطنه جيورجينهو فاينالدوم، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقالت مصادر شبكة «إسبن» الأميركية إن فينالدوم سيكون أول لاعب يتعاقد معه البارسا بطلب من كومان، بعد رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش.

ويأمل النادي الكتالوني في حسم التوقيع مع لاعب الوسط مقابل 20 مليون يورو، مع تبقي عام واحد فقط في عقده مع ليفربول، والذي ينتهي في صيف 2021، على جانب متصل، وافقت إدارة البارسا على رحيل الشيلي أرتورو فيدال إلى إنتر ميلان، مقابل التخلص من راتبه المرتفع وتقليل سقف المصروفات داخل الميزانية.

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