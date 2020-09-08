رونالدو يتجاوز المئوية بثنائية خيالية في شباك السويد.. ويقترب من رقم قياسي جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 11:58 مساء
رونالدو بقميص البرتغال. (تويتر)

قاد الأسطورة كريستانو رونالدو المنتخب البرتغالي للفوز على السويد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

سجل رونالدو هدفه الأول بالمباراة قبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول، بعد محاولات فريقه لتسجيل هدف مبكر مع بداية المباراة، وحاول منتخب السويد تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني ولكن دون جدوى، وسط سيطرة قوية على الملعب من لاعبي المنتخب البرتغالي.

ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 72 من المباراة بصناعة من فليكس، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني بهدفين دون رد لصالح البرتغال.

وارتفع رصيد البرتغال إلى 6 نقاط بهذه النتيجة، ليحتل صدارة المجموعة بينما ظل رصيد منتخب السويد خالي من النقاط.

من جانبه، سجل الدون البرتغالي الهدف الدولي رقم 101، كأول لاعب أوروبي يحقق هذا الإنجاز، في مباراته الدولية رقم 165، كما رفع رصيده إلى 57 هدفا من الركلات الحرة المباشرة في مسيرته، وكانت 10 منها مع منتخب بلاده.

وأصبح صاحب الـ35 عاما ثاني لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر مع منتخب بلاده، حيث تفصله 8 أهداف تفصله عن الإيراني علي دائي (109) للتربع على عرش الهدافيين الدوليين عبر تاريخ كرة القدم.

وأصبح صاحب الـ35 عاما ثاني لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر مع منتخب بلاده، حيث تفصله 8 أهداف تفصله عن الإيراني علي دائي (109) للتربع على عرش الهدافيين الدوليين عبر تاريخ كرة القدم.

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