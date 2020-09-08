كوتينيو لن يرحل عن برشلونة

البرازيلي فيليب كوتينيو بقميص برشلونة. (أرشيفية : إنترنت)

أكد كيا جورابشيان، وكيل أعمال النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، صعوبة رحيل موكله عن «كامب نو» هذا الصيف، بعدما استعاد الفريق خدماته، بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونخ، حيث أسهم في تتويج الفريق البافاري بالثلاثية التاريخية.

وقال جورابشيان، في تصريحات نقلتها جريدة «صن» البريطانية، وفقًا لـ«كورة»: «كوتينيو سيظهر بقميص برشلونة الموسم المقبل، ولن يرحل عن كامب نو»، مضيفًا: «كومان تواصل مع اللاعب هاتفيا بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، وأخبره بأنه ضمن خططه المستقبلية في البارسا، وينتظر عودته من ألمانيا».

وتابع: «تم الاتفاق بين الطرفين على عودة اللاعب يوم 7 سبتمبر، لكن كوتينيو فضل أن يكون مع الفريق مطلع الشهر، حتى لا يفقد لياقته مع العودة السريعة للمسابقات».

وشارك كوتينيو في هزيمة برشلونة الثقيلة في ربع نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 8-2، حيث سجل الهدفين السابع والثامن.

ويرتبط كوتينيو بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023، حيث انضم للفريق الكتالوني في يناير 2018، قادما من ليفربول، وارتبط اسمه أخيرا بالرحيل عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الجاري، خصوصا في ظل اهتمام أندية أرسنال وتوتنهام.