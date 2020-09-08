كومان يحول ميسي للاعب وهمي في «برشلونة»

ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق «برشلونة»، استقر على المركز الجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني في الملعب، بعد أن تراجع ميسي عن قرار الرحيل عن «برشلونة» خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعاد للمشاركة في تدريب الفريق أمس الإثنين لأول مرة منذ استئناف البلواغرانا التدريبات الجماعية تمهيدًا للموسم الجديد.

«برشلونة» سيخوض مباراة ودية يوم السبت المقبل، في إطار استعدادات الموسم الجديد، وسيعتمد كومان اللعب بخطة 1-3-2-4، على أن يشغل ميسي مركز الجناح الأيمن الوهمي، ما يعني أن الأرجنتيني سيبدأ اللعب في الجهة اليمنى، على أن يتم منحه الحرية الكاملة للتحرك الأمامي وفي العمق بجانب تحريره من الأدوار الدفاعية، بحسب ما ذكرته جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية.

وأضافت الجريدة الكتالونية، أنه في الناحية اليسرى سيعتمد كومان على جناح أيسر صريح مثل عثمان ديمبلي، أنسو فاتي أو فرانسيسكو ترينكاو، وقد تولى كومان القيادة الفنية لـ«برشلونة» عقب إقالة كيكي سيتين في أعقاب الخسارة المهينة أمام «بايرن ميونيخ» بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وما تبعها من زلزال ميسي الذي اتخذ قرار الرحيل عن النادي الكتالوني قبل العدول عن القرار.