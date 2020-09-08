هيغواين يغادر يوفنتوس خلال ساعات من أجل بيكهام

المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين (أرشيفية : الإنترنت)

وصل وكيل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيغواين إلى إيطاليا لإجراء المفاوضات النهائية لمغادرة يوفنتوس، حتى يتمكن من الانضمام إلى إنتر ميامي الذي يلعب بالدوري الأميركي، ويصل نيكولاس هيغواين شقيق مهاجم يوفنتوس ووكيل أعماله اليوم الثلاثاء إيطاليا، ومن المقرر أن يلتقي مع المسئولين في فريق «السيدة العجوز» غدًا الأربعاء لمناقشة تفاصيل إنهاء العقد بالتراضي.

وفي حالة الاتفاق على الأمر فإن هيغواين سيصبح حرًا في التوقيع لنادٍ جديد من المحتمل أن يكون إنتر ميامي الذي يملكه أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، كما يشار إلى أن المدير الفني الجديد لليوفنتوس أندريا بيرلو قال في المؤتمر الصحفي الأول له أنه يحب هيجواين، لكنه لم يعد ضمن خطط الفريق في المستقبل في اشارة لعدم الترحيب بوجوده مستقبلا، وفقًا لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» وموقع «توتو ميركاتو».

يذكر أن يوفنتوس قد استطاع التعاقد مع هيغواين (32 عامًا) مقابل 90 مليون يورو والتي كانت قيمة الشرط الجزائي في عقده حينما كان لاعبًا في نابولي الإيطالي، وتبلغ القيمة السوقية لجونزالو هيغواين 15 مليون يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت» الألماني المتخصص في تقييم أسعار اللاعبين، ولم يقدم هيغواين الأداء الجيد مع المدير الفني السابق لليوفنتوس ماورويسيو ساري حيث سجل فقط 11 هدفًا وصنع ثمانية في 44 مباراة شارك فيها بقميص النادي الذي حصد وتوج بطلًا للدوري الإيطالي الدرجة الاولى الموسم الماضي والذي يعد اللقب التاسع على التوالي.

عقد المهاجم الأرجنتيني ينتهي في يونيو 2021، لذلك فإن الأمر يتعلق فقط بتحديد المبلغ المتبقى من راتب هيغواين بحيث يتقاضى 7 ملايين يورو صافية من الضرائب، وفي حالة الاتفاق سيصبح هيغواين حرًا في التوقيع.