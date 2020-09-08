إصابة مبابي بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 12:03 صباحا
مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إصابة مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بفيروس كورونا المستجد، مما سيحرمه من المشاركة مع أبطال العالم في مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية التي تشكل إعادة لنهائي مونديال 2018.

وبات مبابي الذي شارك في تمارين المنتخب، الإثنين، قبل أن تأتي نتيجة فحصه إيجابية، سابع لاعب من سان جرمان يصاب بفيروس (كوفيد-19) بعد البرازيليين نيمار وماركينيوس والأرجنتينيين أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي ولياندرو باريديس والحارس الكوستاريكي كايلور نافاس، وفقًا لـ«يوروسبورت».

كما أصبح مبابي رابع لاعب من المنتخب الفرنسي يستبعد عن تشكيلة أبطال العالم بسبب (كوفيد-19) بعد بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أعلن عن إصابته قبيل الكشف عن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، وحسام عوار (ليون) والحارس ستيف مانداندا (مرسيليا).

وقالت إدارة المنتخب الفرنسي إنه تم إبعاده (مبابي) عن المجموعة بعد وصول النتائج، في نهاية التدريب، قبل أن يعود الى منزله في المساء. وعلى غرار الوفد (المنتخب وطواقمه) بأكمله، خضع كيليان مبابي لاختبار قبل التجمع (في معسكر المنتخب).

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