أول ظهور لميسي في تدريبات برشلونة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 09:01 مساء
ميسي في تدريبات برشلونة. (تويتر)

ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، لأول مرة في تدريبات فريقه، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد (2020-2021)، وذلك بعد أزمة الرحيل الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب خلال مشاركته في تدريبات فريقه اليوم، بعد أن غاب عنها الأسبوع الماضي، بسبب صدامه مع الإدارة.

يذكر أن برشلونة سيبدأ مشواره في الدوري الإسباني، في الجولة الثالثة بعد تأجيل أول جولتين له، وذلك بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي وخروجه من ربع النهائي.

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