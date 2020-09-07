ميسي يصل إلى تدريبات برشلونة للمرة الأولى بعد أزمته الأخيرة

ميسي يصل إلى تدريبات برشلونة. (إنترنت)

انضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، إلى تدريبات فريقه، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد (2020-2021)، لأول مرة بعد أزمته الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية، أن ميسي تراجع عن قرار الرحيل عن النادي الكتالوني، مؤكدا استمراره في الموسم الجديد، حتى نهاية عقده في صيف 2021 المقبل.

ويستعد النجم الأرجنتيني للمشاركة للمرة الأولى في تدريبات الفريق، تحت قيادة المدرب رونالد كومان، بعد غيابه عن الحضور خلال الأيام الماضية.

ووصل ميسي قبل جميع لاعبي الفريق الكتالوني وقبل ساعة ونصف من انطلاق التدريبات بعد إجرائه اختبارات كورونا في منزله، والتي جاءت سلبية.