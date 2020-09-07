مانشستر سيتي يعلن إصابة محرز بـ«كورونا»

المهاجم الجزائري رياض محرز (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، أن نتيجة فحص فيروس «كورونا» الخاصة بالجناح الجزائري رياض محرز، والمدافع إيمريك لابورت، ظهرت إيجابية، وقال السيتي في بيان له عبر موقعه الرسمي: «لا يشعران بأعراض وعزلا نفسيهما مع اتباع بروتوكولات الدوري الممتاز والحكومة البريطانية».

وأضاف البيان: «الجميع في السيتي يتمنون لرياض وإيمريك التعافي السريع قبل العودة للتدريبات، وبدء الموسم الجديد»، وينطلق موسم الدوري 2020-2021، 21 سبتمبر الجاري، ويستهل فريق مانشستر سيتي مع المدرب بيب غوارديولا الذي فشل في الدفاع عن لقبه الموسم الماضي بعد إنهاء الموسم بفارق 18 نقطة خلف البطل ليفربول، الموسم الجديد بزيارة ولفرهامبتون واندرارز.

وعلق رياض محرز عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «شكرًا لكل رسائل الدعم الرائعة، أنا بصحة جيدة، ابقوا في أمان وحافظوا على أنفسكم».

وانضم محرز لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي في يوليو 2018 لمدة خمسة مواسم في صفقة قدرت بـ60 مليون إسترليني، بعدما اختار ارتداء قميص الستي، وسبق للمهاجم الجزائري أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2016، مؤكدًا أن السيتي هو النادي الذي يشعر بأنه يوفر له فرصة الفوز بالألقاب، وكذلك البيئة التي يمكن أن يتطور فيها على المستوى الفردي.