ألمانيا تقع في فخ التعادل أمام سويسرا بدوري الأمم الأوروبية

منتخب ألمانيا. (تويتر)

سقط منتخب ألمانيا في فخ التعادل أمام مضيفه السويسري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

تقدم ألكاي جندوجان نجم وسط «المانشافت» مبكرًا في الدقيقة 14، إلا أن المنتخب الألماني فشل للمباراة الثانية على التوالي في الحفاظ على تقدمهه، وأدرك المنتخب السويسري التعادل عن طريق سيلفان فيدمير في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وكان المنتخب الألماني تعادل في مباراته الأولى أمام إسبانيا بهدف لكل فريق، بعد أن ظل متقدمًا طوال 90 دقيقة.

بنتيجة اليوم يرتفع رصيد ألمانيا إلى نقطتين في المركز الثالث خلف إسبانيا وأوكرانيا.