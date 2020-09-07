إسبانيا تضرب أوكرانيا برباعية.. وراموس يسجل رقما تاريخيا

المنتخب الإسباني. (تويتر)

اكتسح منتخب إسبانيا، ضيفه الأوكراني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «الفريدو دي ستيفانو»، في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بالمستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

سجل للإسبان سيرجيو راموس «ثنائية"» وآنسو فاتي وفيران توريس في الدقائق 2 و29 و32 و84، ليرفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 4 نقاط ليتجاوز أوكرانيا (3 نقاط)، ويخطف صدارة المجموعة الرابعة.

وأصبح قائد الـ«ريال» وإسبانيا هدافًا مميزًا فيما يتعلق بكونه مدافعًا، حيث تخطى اليوم بهدفيه رقم دانيال ألبيرتو باساريلا مدافع الأرجنتين ونجم «إنتر» و«فيورنتينا» السابق، الذي سجل 22 هدفًا وإن كان باساريلا قد لعب 70 مباراة فقط، بينما لعب راموس لعب 102 مباراة، وفقًا لـ«سبورت 360».

ووصل راموس كذلك لرقم مميز آخر بتسجيله الهدف الثاني، الذي كان الهدف رقم 23 في تاريخه مع منتخب إسبانيا وذلك بضربة رأسية رائعة في مرمى الحارس بياتوف.

وهذا الهدف سمح لقائد الـ«ريال» بتسجيل ثالث ثنائية له مع المنتخب الإسباني، وكانت الثنائية الأولى في مرمى سان مارينو في 2005 ثم كانت الثانية ضد روسيا في سانت بطرسبرغ، ثم كانت الثالثة اليوم ضد أوكرانيا.

وبهدفيه اليوم ارتفع راموس درجة في قائمة هدافي المنتخب تاريخيًّا، حيث عادل رقم ألفريدو دي ستيفانو أسطورة «مدريد» وأمامه 3 أهداف فقط ليعادل رقم إيميليو بوتراجينيو، الذي يحتل المركز السابع في قائمة تاريخ هدافي إسبانيا.