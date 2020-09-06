سواريز ينوي معاقبة برشلونة

مهاجم برشلونة، النجم الأوروغوياني لويس سواريز (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن عملية رحيل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز عن برشلونة بعد ست سنوات داخل النادي الكتالوني، لن تكون سهلة أبداً.

وأكدت جريدة «آس» الإسبانية أن برشلونة وسواريز لم يتفقا حتى الآن على فسخ التعاقد بينهما، بسبب مطالبة المهاجم الأوروجياني ببعض حقوقه المالية.

المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان، أخبر سواريز مسبقا بعدم نيته الاعتماد عليه وبالتالي رحيله عن برشلونة، حدث ذلك في مكالمة استغرقت دقيقة تقريبا بحسب تقارير صحفية.

وذكرت شبكة «سكاي إيطاليا»، وفقًا لـ«في الجول» أن سواريز يرغب في معاقبة برشلونة على تلك الطريقة في التخلص منه، حيث ينوي أن يجعل برشلونة يدفع له قيمة راتبه المتبقي في عقده بالكامل.