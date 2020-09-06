البرتغال تستعيد كريستيانو رونالدو قبل مواجهة السويد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 07:10 مساء
البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

تحسنت حالة البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الساعات الأخيرة، مما يجعله قادراً على المشاركة في مباراة منتخب بلاده ضد السويد، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقالت وسائل إعلام برتغالية، اليوم الأحد، وفقًا لـ«كورة» إن رونالدو أصبح في وضع أفضل تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، لذلك فإنه بات قريباً من المشاركة أساسياً.

وأعلن الاتحاد البرتغالي في وقت سابق أن رونالدو يعاني من التهاب في إصبع القدم اليمنى، مما تسبب في غيابه عن التدريبات ثم عدم مشاركته أمام كرواتيا.

يذكر أن البرتغال فازت على كرواتيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت غياب النجمين كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

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