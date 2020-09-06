ريال مدريد قد يلجأ إلى العجوز كافاني

إدينسون كافاني (أرشيفية: الإنترنت)

يملك ريال مدريد القليل من الأموال في الوقت الراهن بسبب الأزمة الاقتصادية لوباء فيروس «كورونا»، لذا استبعد فكرة ضم أي صفقة كبرى وقرر تأجيلها للصيف المقبل، ويأتي على رأسهم كيليان مبابي، وإدواردو كامافينغا، جنبا إلى جنب مع لاعب نابولي، الإسباني فابيان رويز، كما سيتعين على ريال مدريد الانتظار حتى العام 2021، إذا أراد ضم مهاجم بروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، كما يحتاج الريال إلى مهاجم احتياطي للموسم القادم، حيث عانى لوكا يوفيتش الذي وصل إلى سانتياغو برنابيو، مقابل 60 مليون يورو في موسمه الأول مع زيدان.

في الوقت نفسه، كشفت شبكة «إي أس بي إن» العالمية، عن الصفقة التي قد يحتاج ريال مدريد إلى إبرامها، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتم ربط اسم إدينسون كافاني «33 عاما»، وقد تكون الصفقة لمدة عام واحد، نظرا لتقدم عمر كافاني، بعد أن فشل في تأمين انتقاله إلى أتلتيكو مدريد أو بنفيكا منذ مغادرته ملعب حديقة الأمراء، ومن الممكن إرسال لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة لنادٍ آخر، ويمكن أن يكون كافاني بديلا لكريم بنزيما.

وأخيرا خرج ريال مدريد من صفقة السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لصالح مانشستر سيتي الذي رفض تماما مطالب نادي نابولي في صفقة المدافع الكبير، حيث يرى السيتي أن السعر غير عادل، حيث قدم النادي الإنجليزي عرضه لضم اللاعب مقابل 60 مليون يورو، ولكن نابولي لا يعتبر ذلك كافيا، وطلب نابولي 80 مليون يورو من أجل بيع اللاعب، أي عشرين مليونا أكثر مما عرضه السيتي، ولكن المدير الفني لمانشستر بيب غوارديولا يحاول التفاوض بشكل أفضل مجددا.

وفي يونيو الماضي، دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سباق التعاقد مع كاليدو كوليبالي، ولا سيما بعد اعتراف مدرب فريق الجنوب جينارو غاتوزو بأن اللاعب سيتم بيعه في الصيف، لينضم السيتي إلى مانشستر يونايتد وليفربول اللذين أبديا رغبة في ضم اللاعب منذ فترة كبيرة، ولكن السيتي يتصدر سباق التوقيع معه، خصوصا أن اللاعب نفسه منفتح على الرحيل والانتقال إلى «البريميرليغ».

أيضا مانشستر يونايتد كان قريبا من خطف كوليبالي الذي كان هدفا لريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان كما طارده نيوكاسل، ويسعى فريق مانشستر يونايتد إلى العودة للصدارة من جديد على الصعيدين المحلي في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، والأوروبي أيضا بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يخطط النادي الإنجليزي العريق، لبناء فريق جديد مدجج بالنجوم.