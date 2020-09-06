مصر في «السابعة».. وصدام عربي جزائري مغربي في مونديال اليد

جانب من حفل قرعة مونديال اليد. (الإنترنت)

أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة العالم لكرة اليد «مصر 2021»، التي أجريت أمس السبت، عند سفح أهرامات الجيزة، عن وقوع المنتخب الدنماركي حامل اللقب ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات الأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية، كما اختار المنتخب المصري صاحب الأرض اللعب في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات السويد وجمهورية التشيك والمنتخب المنتظر تأهله من أميركا الجنوبية والوسطى.

وأوقعت القرعة المنتخبين الجزائري والمغربي في مواجهة عربية مبكرة ضمن المجموعة السادسة التي تضم معهما منتخبي البرتغال وأيسلندا، وضمت المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا والمجر وأوروغواي وكيب فيردي أو الرأس الأخضر، فيما ضمت المجموعة الثانية المنتخب التونسي مع منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا.

وضمت المجموعة الخامسة منتخبات النرويج وصيف بطل العالم والنمسا وفرنسا صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة مع المنتخب المنتظر تأهله من أميركا الشمالية، فيما ضمت المجموعة الثامنة منتخبات سلوفينيا وبيلاروس وكوريا الجنوبية وروسيا.

وتقام النسخة السابعة والعشرون من مونديال الأندية في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا.